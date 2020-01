"Pogłębiający się chaos prawny nowym wyzwaniem dla Unii Europejskiej". Piszą o Polsce

Wcześniej tego dnia sędziowie trzech izb Sądu Najwyższego zebrali się, by odpowiedzieć na zagadnienie prawne dotyczące udziału w składach sędziowskich osób rekomendowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa oraz statusu takich sędziów. Jak orzekł SN, skład sądu jest nienależyty, gdy znajduje się w nim sędzia rekomendowany przez KRS w obecnym składzie.

Publiczny nadawca brytyjski zauważył, że czwartek w Polsce przyniósł "kolejny przykład sporu o reformę sądownictwa, przeprowadzaną przez rządzące od 2015 Prawo i Sprawiedliwość". "Rząd argumentuje, że zmiany w prawie są konieczne, by zwalczyć korupcję i uczynić wymiar sprawiedliwości bardziej efektywnym. Krytycy, łącznie z Komisją Europejską, zwracają jednak uwagę, że niezależność polskiego sądownictwa jest zagrożona" - skomentowała BBC.

"Polska nie jest już demokratycznym reżimem rządów prawa"

Andrzej Duda "już wcześniej wyraził poparcie dla nowego prawa"

Portal U.S. News, opierając się na informacjach przekazanych przez agencję Associated Press, zwrócił uwagę, że konflikt w polskim wymiarze sprawiedliwości pogłębi deklaracja polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, które po uchwale Sądu Najwyższego uznało, że nie będzie jej przestrzegać. Szef resortu Zbigniew Ziobro stwierdził między innymi, że "Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tak zwana 'uchwała' nie powoduje żadnych skutków prawnych ".

Amerykański wspomniał też o ostatecznym zaakceptowaniu przez polski parlament ustawy represjonującej sędziów i napisał, że "polscy deputowani dali zielone światło dla ustawy, która umożliwi politykom karanie sędziów, krytykujących ich decyzje". Dodał, iż "europejscy eksperci prawa ostrzegają, że zmiany te mogą doprowadzić do podkopania niezawisłości wymiaru sprawiedliwości". U.S. News zwróciło uwagę, że po decyzji Sejmu następny krok należy do prezydenta Andrzeja Dudy, "który już wcześniej wyraził poparcie dla nowego prawa i prawdopodobnie podpisze ustawę".