Świat Zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego przesunięta. W związku z "sytuacją bezpieczeństwa" Oprac. Kuba Koprzywa |

Sikorski o Nawrockim: uważa, że rolą prezydenta Polski jest obalanie demokratycznie wybranego rządu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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"W związku z decyzją organizatorów Szczytu Future Investment Iniative w Rijadzie o przeniesieniu wydarzenia na inny termin w wyniku aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, planowana wizyta Prezydenta RP Karola Nawrockiego w Arabii Saudyjskiej została również przesunięta na inny termin" - podał Przydacz.

W związku z decyzją organizatorów Szczytu Future Investment Iniative w Rijadzie o przeniesieniu wydarzenia na inny termin w wyniku aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, planowana wizyta Prezydenta RP @NawrockiKn w Arabii Saudyjskiej 🇸🇦 została również przesunięta na inny… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 20, 2026 Rozwiń

Konferencja w Arabii Saudyjskiej przesunięta w związki z atakami Huti

Organizatorzy konferencji Future Investment Initiative potwierdzili w poniedziałek, że wydarzenie zostało przełożone na przyszły rok. Nowa data zostanie ogłoszona "wkrótce" - zapowiedziano.

Konferencja miała odbyć się w Rijadzie w dniach 26-29 października. Jej przesunięcie ma związek z nasilonymi ostatnio atakami jemeńskich bojowników Huti.

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W wyniku październikowych ataków rebeliantów na lotnisko w Rijadzie zginęło kilkanaście osób, kilkaset zostało rannych. Stołeczny port, drugi co do wielkości w Arabii Saudyjskiej, po lotnisku w Dżuddzie, który w 2025 roku. obsłużył ponad 40,5 mln pasażerów, pozostawał zamknięty przez cały ubiegły tydzień.

Konferencja, która miała odbyć się po raz dziesiąty, stała się wydarzeniem, którego nie mogą przegapić niektórzy z czołowych finansistów świata - donosi Reuters. Agencja opisuje, że podczas imprezy prezentowane są plany inwestycyjne kraju.