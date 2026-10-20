Zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego przesunięta. W związku z "sytuacją bezpieczeństwa"
"W związku z decyzją organizatorów Szczytu Future Investment Iniative w Rijadzie o przeniesieniu wydarzenia na inny termin w wyniku aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, planowana wizyta Prezydenta RP Karola Nawrockiego w Arabii Saudyjskiej została również przesunięta na inny termin" - podał Przydacz.
Konferencja w Arabii Saudyjskiej przesunięta w związki z atakami Huti
Organizatorzy konferencji Future Investment Initiative potwierdzili w poniedziałek, że wydarzenie zostało przełożone na przyszły rok. Nowa data zostanie ogłoszona "wkrótce" - zapowiedziano.
Konferencja miała odbyć się w Rijadzie w dniach 26-29 października. Jej przesunięcie ma związek z nasilonymi ostatnio atakami jemeńskich bojowników Huti.
W wyniku październikowych ataków rebeliantów na lotnisko w Rijadzie zginęło kilkanaście osób, kilkaset zostało rannych. Stołeczny port, drugi co do wielkości w Arabii Saudyjskiej, po lotnisku w Dżuddzie, który w 2025 roku. obsłużył ponad 40,5 mln pasażerów, pozostawał zamknięty przez cały ubiegły tydzień.
Konferencja, która miała odbyć się po raz dziesiąty, stała się wydarzeniem, którego nie mogą przegapić niektórzy z czołowych finansistów świata - donosi Reuters. Agencja opisuje, że podczas imprezy prezentowane są plany inwestycyjne kraju.