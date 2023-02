Zaginięcie Nicoli Bulley. Media publikują oświadczenie partnera poszukiwanej 45-latki

W dodatkowej notatce głosowej, wysłanej do Sky News, Ansell powiedział: "Musimy ją znaleźć całą i zdrową. Nie mogę dziś wieczorem ponownie położyć dziewczyn do łóżka bez odpowiedzi".

Rodzice Nicoli Bulley, którzy na co dzień prowadzą własną firmę, obecnie dzielą swój czas między opiekę nad wnuczkami i szukanie córki. W pomoc zaangażowała się też siostra 45-latki, Louise Cunningham. Jak przyznała w rozmowie ze Sky News, zaginięcie siostry sprawia, że czuje, jakby "utknęła w koszmarze". - Ciągle kręcimy się w kółko, starając się połączyć ze sobą fragmenty (informacji - red.) i ustalić, co mogło się stać - dodała.

Ekspert: "najbardziej zaskakująca sprawa, nad jaką pracowałem"

W poszukiwania Nicoli Bulley, zaginionej 27 stycznia, zaangażowano podwodne drony, psy tropiące, zespół nurków, a także ochotników. Dziesiątego dnia od zaginięcia do akcji poszukiwawczej włączyli się nurkowie z Specialist Group International (SGI), którzy usiłowali znaleźć tropy prowadząc poszukiwania na rzece Wyre w angielskim Lancashire, w pobliżu której widziano Bulley po raz ostatni - przekazała we wtorek 6 lutego agencja Reutera.

Peter Faulding, ekspert w dziedzinie kryminalistyki i założyciel SGI, w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że sonar, jakim dysponuje jego zespół, "ma bardzo wysoki wskaźnik trafień". Dodał, że sprawa zaginięcia Bulley jest "najbardziej zaskakującą, nad jaką kiedykolwiek pracował". - Osobiście nie sądzę, żeby była w rzece, w tej chwili to tylko moje przeczucie - powiedział w TalkTV w poniedziałek wieczorem. Według miejscowej policji jak dotąd, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przeprowadzono poszukiwania wzdłuż rzeki "aż do morza".

Rodzina odrzuca hipotezę policji

Zdaniem śledczych obecnie nic nie wskazuje na zaangażowanie osób trzecich w zaginięcie Bulley. Na podstawie zgromadzonych dowodów policja przedstawiła hipotezę, że kobieta wpadła do rzeki. - Jesteśmy tak pewni, jak tylko możemy być, że Nicola nie opuściła obszaru, w którym była ostatnio widziana, i że niestety z jakiegoś powodu wpadła do wody - powiedziała cytowana przez brytyjskie media nadinspektor policji w Lancashire, Sally Riley. W rozmowie z "The Sunday Times" dodała jednak, że funkcjonariusze nie znaleźli "żadnego dowodu poślizgnięcia się lub upadku" w pobliżu ławki, na której odnaleziono telefon kobiety, ale "mogła wpaść do potoku ze stromego brzegu, nie zostawiając żadnego śladu".