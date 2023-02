Wyszła na spacer z psem, zniknęła bez śladu. Trwają poszukiwania matki dwójki dzieci

- Chcemy tylko, by wróciła do domu, potrzebujemy, by wróciła do domu, jej córki potrzebują, by wróciła do domu - mówiła w rozmowie ze Sky News siostra zaginionej, Louise Cunningham. Choć rodzina stara się nie tracić nadziei, przychodzi jej to z coraz większym trudem. - Boimy się myśleć, że już nigdy jej nie zobaczymy. Jeśli dojdzie do najgorszego i Nicola nie zostanie odnaleziona, nie wiem, jak będziemy sobie z tym radzić - wyznał dziennikowi "The Mirror" ojciec kobiety, Ernie Bulley.