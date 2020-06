Prokurator napisał list do rodziców Madeleine McCann. Portugalska policja przeszuka studnie

Niemiecki prokurator Hans Christian Wolters w liście do rodziców zaginionej w 2007 roku w Portugalii Madeleine McCann stwierdził, że dysponuje "konkretnymi dowodami" na to, że ich córka nie żyje. Portugalska policja przeszuka studnie, które znajdują się w pobliżu domu, w którym mieszkał mężczyzna podejrzewany o porwanie i zabójstwo dziewczynki.

W liście do Kate i Gerry’ego McCannów niemiecki prokurator Hans Christian Wolters stwierdził, że nie ma wątpliwości, że ich córka – Madeleine – nie żyje, ale nie wskazał, na jakiej podstawie doszedł do takiego przekonania. Prokurator wyjaśnił, że ujawnienie dowodów naraziłoby na niebezpieczeństwo prowadzone przez niego dochodzenie przeciwko Christianowi B. podejrzewanemu o porwanie i zabójstwo dziewczynki.

Zaginięcie Maddie McCann

Przedstawiciel portugalskiej policji w rozmowie z BBC odrzucił krytykę. Inny anonimowy informator zbliżony do dochodzenia, zapytany, czy policja portugalska badała wątki związane z Christianem B. i dotarła do jego wcześniejszych wyroków skazujących za przestępstwa seksualne z udziałem dzieci, zaapelował, aby nie oceniać przeszłości z perspektywy czasu i przekonywał, że systemy policyjne od tego czasu się zmieniły.

Podejrzewany o zabójstwo odmawia komentarzy

Christian B. miał przebywać w rejonie Praia da Luz w maju 2007 roku, kiedy Madeleine zaginęła. Niemieccy prokuratorzy informowali wcześniej, że mają dowody, które pozwalają im sądzić, że zabił on dziewczynkę, ale nie są one wystarczająco silne, aby postawić go przed sądem. Jego prawnik, Friedrich Fulscher, poinformował, że Christian B. odmówi odpowiedzi na pytania dotyczące Madeleine, dopóki niemieckie władze nie dostarczą dowodu, że był zamieszany w jej zniknięcie - podaje poniedziałkowy "The Times".