Trwają poszukiwania Maddie. Śledczy przeszukali studnie

Poszukiwania Maddie

Jak donoszą w niedzielę brytyjskie media, w ramach dochodzenia w sprawie zniknięcia Maddie portugalska policja przez osiem godzin przeszukiwała w czwartek trzy studnie w miejscowości Vila do Bispo w regionie Algarve. Obszar ten znajduje się około 16 km od miejsca, w którym 13 lat temu zaginęła Madeleine.

Jak relacjonuje "Guardian", do akcji przeszukiwania studni zaangażowano nurków z profesjonalnym sprzętem. Najgłębsza z nich ma ponad 13 metrów głębokości - pisze dziennik. Dodaje, że znajdują się one w pobliżu plaży, na której w 2007 roku sfotografowano samochód kempingowy Christiana B.

Dwa dochodzenia i dwie wersje

W połowie czerwca media donosiły, że niemiecki prokurator Hans Christian Wolters wystosował list do rodziców Madeleine - Kate i Gerry’ego McCannów - w którym poinformował, że dysponuje "konkretnymi dowodami" na to, że ich córka nie żyje. Nie wskazał, na jakiej podstawie doszedł do takiego przekonania. Wyjaśnił, że ujawnienie dowodów naraziłoby na niebezpieczeństwo prowadzone przez niego dochodzenie przeciwko Christianowi B. podejrzewanemu o porwanie i zabójstwo dziewczynki.