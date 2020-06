Portugalska policja ocenia nowe dowody w sprawie zniknięcia Madeleine McCann. Podejrzany milczy

Zaginięcie Maddie McCann

Powolne śledztwo? Portugalska policja zaprzecza

Przedstawiciel portugalskiej policji w rozmowie z BBC odrzucił krytykę pod adresem tej formacji, jakoby jej procedury śledcze były powolne. Inny anonimowy informator zbliżony do dochodzenia, zapytany, czy policja portugalska badała wątki związane z Christianem B. i dotarła do jego wcześniejszych wyroków skazujących za przestępstwa seksualne z udziałem dzieci, zaapelował, aby nie oceniać przeszłości z perspektywy czasu i przekonywał, że systemy policyjne od tego czasu się zmieniły.

"Podejmujemy indywidualne decyzje, czy podjąć kroki prawne"

Podejrzany odbywa obecnie karę pozbawienia wolności w Kilonii w Szlezwiku-Holsztynie za handel narkotykami, po tym jak został ekstradowany z Portugalii w lipcu 2017 roku. Policja ustaliła, że Christian B. regularnie mieszkał w Algarve w Portugalii w latach 1995–2007 i pracował w tym regionie, w tym w gastronomii, ale dopuszczał się także włamań do hoteli i handlował narkotykami.

Christian B. miał przebywać w rejonie Praia da Luz w maju 2007 roku, kiedy Madeleine zaginęła. Niemieccy prokuratorzy informowali wcześniej, że mają dowody, które pozwalają im sądzić, że zabił on dziewczynkę, ale nie są one wystarczająco silne, aby postawić go przed sądem.