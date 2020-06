Mroczna przeszłość Christiana B. Kim jest podejrzany w sprawie zaginięcia Maddie?

Madeleine - zwana Maddie - McCann zniknęła w 2007 roku z wynajmowanego przez jej rodziców mieszkania w portugalskim miasteczku Praia da Luz. Brytyjczycy Kate i Gerry McCannowie byli w tym czasie na kolacji z przyjaciółmi w pobliskiej restauracji. Nadal nie wiadomo, co stało się z dziewczynką ani nawet, czy żyje, mimo ogromnych międzynarodowych poszukiwań i licznych relacji w mediach.

"Niemiecka Maddie"

W piątek "Der Spiegel" ujawnił, że niemiecka policja znalazła nagranie z rozmowy na Skypie z 2013 roku między Christianem B. a jego znajomym. Znajdowało się ono na komputerze, zabezpieczonym przez policję w 2016 roku w jednym z mieszkań Christiana B.. Mężczyzna mówi, że chciałby "schwytać coś małego i używać tego przez wiele dni" - cytuje "Der Spiegel", powołując się na raport policji. Gdy rozmówca Niemca stwierdza, że byłoby to ryzykowne, ten zdawał się sugerować, że miał wcześniejsze doświadczenia w tym zakresie. - Cóż, jeśli dowody zostaną potem zniszczone - stwierdza.

Niemiecka prokuratura bada, czy mężczyzna nie był powiązany ze zniknięciem innego dziecka - pięcioletniej Niemki imieniem Inga. Dziewczynka zaginęła w 2015 roku, gdy przebywała w domu opieki. Według policyjnych raportów, do których dotarł "Der Spiegel", w ramach dochodzenia w sprawie zaginięcia Ingi niemiecka policja przeszukała opuszczoną fabrykę pudełek w okolicy miejsca, w którym ostatni raz widziano pięciolatkę. Tygodnik podaje, że na jej terenie znajdowała się przyczepa, w której śledczy znaleźli dziewczęce ubranka oraz zdjęcia, przedstawiające dziecięcą pornografię. Mimo tych poszlak niedługo później śledztwo w sprawie Ingi zostało zamknięte.

W związku z informacjami, opublikowanymi przez gazetę, prawniczka rodziny dziewczynki, Petra Kuellmei, złożyła wniosek o wznowienie dochodzenia. - Sprawa została zamknięta zaledwie cztery tygodnie po rozpoczęciu śledztwa – podkreśliła adwokat. - Uznaję to za brak ambicji - dodała.

Sprawa Ingi była często porównywana do sprawy Madeleine. W obu przypadkach nie znaleziono żadnych śladów zaginionych i nikomu nie postawiono zarzutów. Inga była nawet nazywana "niemiecką Maddie" - przypomina brytyjski "Guardian". W piątek rzecznik prokuratury w mieście Stendal poinformował, że wszczęto wstępne dochodzenie, by ustalić, czy istnieje związek między zaginięciami obu dziewczynek.

Mroczna przeszłość Christiana B.

Jak pisze "Guardian", 17-letni Christian B. w 1994 roku został skazany za wykorzystywanie seksualne dziecka, usiłowanie wykorzystania seksualnego dziecka oraz dopuszczanie się aktów seksualnych na oczach dziecka. Miał trafić do zakładu karnego dla nieletnich, jednak kilka miesięcy później, gdy uzyskał prawo jazdy, zbiegł z dziewczyną do Portugalii. Para wkrótce się rozstała. By zarobić na życie w obcym kraju, Christian B. chwytał się różnych zajęć, m.in. budował baseny i naprawiał samochody. Z czasem zamieszkał w przyczepie w pobliżu resortu Praia da Luz, gdzie w 2007 roku zaginęła trzyletnia Madeleine McCann - donosi brytyjski dziennik.