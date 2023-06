Miliarder, odkrywca i rekordzista Guinnessa na pokładzie łodzi podwodnej zaginionej przy wraku Titanica

Brytyjski biznesmen Hamish Harding był jedną z osób znajdujących się na pokładzie łodzi podwodnej, która zaginęła w okolicach wraku Titanica - informują brytyjskie media. BBC przedstawia 58-letniego miliardera jako "znanego odkrywcę, który był w kosmosie i ma na swoim koncie trzy rekordy Guinnessa".

O zaginięciu łodzi podwodnej, wykorzystywanej do zabierania turystów do wraku słynnego Titanica na dno Oceanu Atlantyckiego BBC poinformowało w poniedziałek 19 czerwca w godzinach popołudniowych. Brytyjska stacja przekazała, że kontakt z łodzią urwał się w niedzielę. "Przypuszcza się, że zaginiony obiekt to OceanGate Titan, łódź podwodna wielkości ciężarówki, która mieści pięć osób i zwykle nurkuje z zapasem tlenu na cztery dni" - napisało BBC.

Operator łodzi, firma OceanGate Expeditions, wysłała w okolice wraku Titanica misję ratunkową. Akcja poszukiwawcza trwa, nadal nie wiadomo nic o tym, by służbom udało się dotrzeć do zaginionej łodzi. Pojawiły się za to szczegółowe informacje na temat niektórych członków jej załogi.

Hamish Harding Felix Kunze/Associated Press/East News

Na pokładzie Hamish Harding - kim jest odkrywca?

Według brytyjskich mediów na pokładzie Ocean Gate Titan znajdował się 58-letni Hamish Harding. Pochodzący z Wielkiej Brytanii biznesmen i miliarder jest właścicielem handlującego samolotami przedsiębiorstwa Action Aviation. BBC informuje, że Harding to "znany odkrywca, który był w kosmosie i ma na swoim koncie trzy rekordy Guinnessa". Jeden z tych rekordów to najdłuższy czas przebywania na pełnej głębokości oceanu - wyjaśnia "Forbes".

Portal zaznacza, że o wejściu na pokład łodzi podwodnej płynącej w kierunku Titanica poinformował sam Harding. W sobotę biznesmen opublikował na Facebooku post, w którym przekazał, że "jest dumny, mogąc w końcu ogłosić", iż wybiera się w podróż organizowaną przez OceanGate Expeditions. We wpisie poinformował, że łódź wyruszyła z portu St. Johns w kanadyjskiej Nowej Fundlandii w piątek. Do wraku dotrzeć miała ok. godz. 4 nad ranem (czasu lokalnego) w niedzielę.

W niedzielne popołudnie na twitterowym profilu Action Aviation, firmy Hardinga, pojawił się post informujący, że łódź ok. godz. 4 zgodnie z planem znajdowała się w pobliżu Titanica. "Haming w tej chwili nurkuje" - przekazano w poście, do którego dołączono zdjęcia miliardera z pokładu. Bostońska Straż Przybrzeżna poinformowała BBC, że kontakt z załogą urwał się mniej więcej godzinę i 45 minut po tym, jak rozpoczęto nurkowanie.

Według informacji Sky News na pokładzie zaginionej łodzi byli również francuski marynarz Paul-Henry Nargeolet oraz dyrektor generalny i założyciel OceanGate Expeditions Stockton Rush.

Wrak Titanica - gdzie się znajduje?

Słynny wrak znajduje się na głębokości 3800 metrów na dnie Atlantyku, około 600 kilometrów od wybrzeży wyspy Nowa Fundlandia.

Titanic zatonął 15 kwietnia 1912 roku podczas dziewiczego rejsu z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Jego wrak został odnaleziony dopiero w 1985 roku. Od tej pory zeszły do niego dziesiątki ekspedycji, których uczestnicy zabierali fragmenty statku lub przedmioty codziennego użytku, a następnie je sprzedawali. Działo się to mimo ostrzeżeń ekspertów, którzy twierdzili, że eksploracja wraku, zwłaszcza lądowanie na nim łodzi podwodnych, szkodzi jego konstrukcji.

Autor:kgo//am

Źródło: BBC, Sky News, "Forbes"