Zaginięcie Emanueli Orlandi. Będzie nowe śledztwo w sprawie jednej z największej tajemnic Watykanu

15-letnia Emanuela Orlandi zaginęła w biały dzień w Rzymie w czerwcu 1983 roku. Nigdy nie wróciła do domu po lekcji muzyki. W ciągu czterech dekad pojawiło się wiele teorii na temat jej losu. Żadna nie została nigdy potwierdzona. Jej ciała szukano nawet w grobowcu pochowanego do niedawna w kościele w Wiecznym Mieście bossa rzymskiej mafii.

"Być może nareszcie możliwa będzie współpraca między państwem włoskim a Watykanem"

Na wieść o nowym śledztwie powiedział telewizji RAI: - Od wielu lat prosimy o współpracę, by dojść do definitywnego rozwiązania sprawy. Wszczęcie postępowania to rzecz bardzo pozytywna. Być może nareszcie możliwa będzie współpraca między państwem włoskim a Watykanem, biorąc pod uwagę i to, że wystąpiono też z propozycją parlamentarnego śledztwa.