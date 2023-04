Brat zaginionej Emanueli Orlandi na spotkaniu z watykańskim prokuratorem. "Nowy rozdział" w sprawie

Sprawa zaginięcia Emanueli Orlandi, jedna z najbardziej zagadkowych we Włoszech, rozpoczęła we wtorek nowy rozdział - napisała agencja Reutera. Brat zaginionej w 1983 roku nastolatki spotkał się z watykańskim prokuratorem Alessandro Diddim, któremu papież Franciszek dał "maksymalną swobodę działania" w wyjaśnianiu sprawy. - Dzisiaj jest wielki dzień - powiedział dziennikarzom Pietro Orlandi.

Papież Jan Paweł II, który był ofiarą jego ataku, osiem razy publicznie apelował do porywaczy o uwolnienie dziewczyny. Do dziś nie udało się ustalić, co ostatecznie stało się z Orlandi.