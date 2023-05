Zaginęła 18 lat temu. Holender, który opowiadał o jej śmierci, zostanie wydany Stanom Zjednoczonym

Odsiadujący wyrok 28 lat pozbawienia wolności w peruwiańskim więzieniu Holender Joran van der Sloot, jedna z ostatnich osób, które widziały nastoletnią Amerykankę Natalee Holloway żywą na Arubie w 2005 roku, zostanie tymczasowo przekazany do Stanów Zjednoczonych. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań ciała kobiety nie udało się odnaleźć.

Mężczyzna w 2010 roku przyznał się do zamordowania innej kobiety. 21-letnią Peruwiankę znaleziono martwą w hotelu w Limie. Po zabójstwie Holender uciekł do Chile, gdzie został aresztowany i przekazany władzom peruwiańskim. Przewidywano, że przyznał się do winy, licząc na łagodniejszy wyrok - w Peru nie ma ani kary śmierci, ani kary dożywotniego pozbawienia wolności. W 2012 roku van der Sloot usłyszał wyrok 28 lat więzienia.