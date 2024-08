Zamaskowani osadnicy z Izraela zaatakowali wioskę. Jest reakcja USA

W czwartek wieczorem kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych żydowskich osadników wtargnęła do palestyńskiej wioski Dżit na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu. Portal Times of Israel podał, że grupa około 50 zamaskowanych osadników podpaliła co najmniej cztery domy oraz sześć samochodów. Z rąk napastników zginął 23-letni Palestyńczyk, a co najmniej kilka osób zostało rannych.