Władze 15 państw Europy zaniepokojone decyzją Izraela o budowie kolejnych mieszkań na Zachodnim Brzegu Jordanu

Według organizacji Peace Now, zajmującej się monitorowaniem izraelskiego osadnictwa w Palestynie, plany budowy czterech tysięcy mieszkań to największy izraelski projekt osadniczy od czasu objęcia przez Joe Bidena prezydentury w USA. Peace Now podkreśla, że Biały Dom sprzeciwia się budowie nowych izraelskich osiedli na palestyńskich terenach, uznając je za przeszkodę dla jakiegokolwiek porozumienia pokojowego z Palestyńczykami. Ekspertka organizacji Hagit Ofran oświadczyła, że w najnowszym projekcie znalazło się 4427 nowych mieszkań dla żydowskich osadników.