Zabytkowy myśliwiec Spitfire rozbił się w sobotę w pobliżu bazy lotniczej RAF Coningsby we wschodniej Anglii. W wyniku katastrofy zginął pilot.

Myśliwiec Spitfire, należący do eskadry zabytkowych brytyjskich samolotów z czasów II wojny światowej, rozbił się w sobotę w pobliżu bazy lotniczej RAF Coningsby, we wschodniej Anglii. Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że w wypadku zginął pilot i że był on jedyną osobą na pokładzie.