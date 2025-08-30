Logo strona główna
Świat

Zabójstwo we Lwowie. Kim był Andrij Parubij?

shutterstock_1781393243
Ołeh Biłecki o zabójstwie Andrija Parubija: ogłoszono operację "Syrena"
Źródło: TVN24
W sobotę we Lwowie doszło do tragicznego zamachu na Andrija Parubija, byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Ten wpływowy działacz zasłynął jako jeden z liderów walki o niepodległość Ukrainy i reform po Euromajdanie, stając się jedną z kluczowych postaci ukraińskiej sceny politycznej. Kim był Andrij Parubij i jaki ślad zostawił w historii Ukrainy?

30 sierpnia 2025 roku Andrij Parubij został zastrzelony we Lwowie. Zamachowiec, przebrany za kuriera dostawcy jedzenia, oddał osiem strzałów, powodując śmierć polityka na miejscu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził tragiczne wydarzenie, a mer Lwowa Andrij Sadowy wyraził głęboki żal, nazywając Parubija "człowiekiem, który żył dla Ukrainy". Sprawca nie został jeszcze zatrzymany.

Akcja "Syrena" we Lwowie po zabójstwie Andrija Parubija
Dowiedz się więcej:

Akcja "Syrena" we Lwowie po zabójstwie Andrija Parubija

Kim był Andrij Parubij?

Andrij Wołodymyrowycz Parubij urodził się 31 stycznia 1971 roku w Czerwonogrodzie w obwodzie lwowskim. Już jako młody człowiek angażował się w działalność antysowiecką - w 1988 roku organizował nielegalne wiece, co doprowadziło do jego aresztowania w 1989 roku

Andrij Parubij
Andrij Parubij
Źródło: Shutterstock

W 1991 roku, wspólnie z Ołehem Tiahnybokiem, współtworzył Socjal-Narodową Partię Ukrainy, która później przekształciła się w nacjonalistyczne Ogólnoukraińskie Zjednoczenie "Swoboda". Choć w późniejszych latach Parubij dystansował się od radykalnych nurtów, jego wczesna działalność stała się źródłem kontrowersji.

Wykształcenie zdobył na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, gdzie w 1994 roku ukończył studia historyczne. W 2001 roku zakończył aspiranturę na Politechnice Lwowskiej, specjalizując się w naukach politycznych i socjologii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2499845199 Główne symbole Ukrainy - flaga Ukrainy i świątynia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego - Sofii Kijowskiej na tle Flaga Ukrainy Kraj Tło Naród KIJÓW, UKRAINA 05-04-2024
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. MON o "kluczowej roli Polski"
Polska
Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Polska
Ukraińscy żołnierze w obwodzie charkowskim
40-kilometrowa strefa. Pomysł na zawieszenie broni

Kariera polityczna Andrija Parubija

Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90. W latach 1994–1998 był radnym miejskim we Lwowie oraz członkiem rady obwodu lwowskiego. W 2004 roku odegrał istotną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji, pełniąc funkcję komendanta Ukraińskiego Domu w Kijowie.

W 2007 roku Parubij wszedł do Rady Najwyższej z listy bloku Nasza Ukraina–Ludowa Samoobrona, a w 2012 roku zdobył mandat z ramienia Batkiwszczyny Julii Tymoszenko.

Kluczowym momentem w jego karierze był Euromajdan w latach 2013–2014, gdzie jako komendant obozu namiotowego i koordynator Samoobrony Majdanu stał się jednym z liderów protestów. Po obaleniu Wiktora Janukowycza, od lutego do sierpnia 2014 roku, pełnił funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Andrij Parubij
Andrij Parubij
Źródło: Shutterstock

W 2014 roku współtworzył Front Ludowy Arsenija Jaceniuka, a w latach 2016–2019 sprawował urząd przewodniczącego Rady Najwyższej, kierując pracami parlamentu w trudnym okresie konfliktu z Rosją.

Działalność Parubija budziła skrajne emocje. Prorosyjskie media i politycy oskarżali go o „nazizm”, wskazując na jego wczesne powiązania z nacjonalistycznymi środowiskami. W 2014 roku pojawiły się także kontrowersyjne zarzuty, jakoby z budynku pod jego kontrolą strzelano do protestujących i policji podczas Euromajdanu, jednak nie ustalono żadnych wiarygodnych dowodów na poparcie tych twierdzeń.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

