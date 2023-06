Zabójstwo Polki na Kos. Oskarżony znów zeznawał w sądzie, ma trafić do aresztu poza wyspą

Oskarżony o porwanie, gwałt i zamordowanie 27-letniej Polki na Kos 32-letni Salahuddin S. z Bangladeszu zeznawał we wtorek przed sądem. Adwokat podejrzanego przekazał, że jego klient konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Po kilkugodzinnych zeznaniach mężczyzna wrócił do aresztu. Według źródła PAP, mężczyzna w najbliższych dniach trafi do więzienia poza wyspą.