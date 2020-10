Siedem osób stanie przed sądem w związku z zabójstwem nauczyciela we Francji

Przed francuskim sądem stanie w środę siedem osób, w tym dwoje nieletnich, w związku z zabójstwem nauczyciela historii Samuela Paty'ego - podała agencja AFP, powołując się na źródła sądowe. Do morderstwa doszło w piątek.

W gronie siedmiu osób, które zostaną postawione przed sądem w środę, jest Brahim C., ojciec uczennicy, który prawdopodobnie wydał na nauczyciela "fatwę”, edykt religijny obowiązujący muzułmanów, co mogło skłonić 18-letniego Abdullaha Azanowa do zabójstwa. Jak podaje AFP, śledczy bardzo wnikliwie badają wiadomości wymieniane przed morderstwem za pomocą aplikacji WhatsApp między rodzicem a zabójcą.