Świat Zabójstwo kanadyjskiego biznesmena i jego partnerki na Dominice. Obywatele USA skazani Oprac. Kuba Koprzywa |

Wyspa Dominika na Karaibach Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: x.com/RollingStone

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Sędzia powiedział, że zabójstwo było "niesprowokowanym atakiem", a samą sprawę określił jako "najrzadszą z rzadkich" - cytuje Reuters, powołując się na lokalne media.

Jonathan Lehrer i Robert Snyder zostali już w lipcu tego roku uznani za winnych zabójstw. Ich prawnicy zapowiedzieli odwołanie się od wyroku.

Zabójstwo kanadyjskiego biznesmena na Dominice

Kanadyjczyk Daniel Langlois i jego partnerka Dominique Marchand zaginęli w grudniu 2023 roku. Po kilku dniach poszukiwań ich zwłoki znaleziono w spalonym samochodzie w pobliżu należącego do nich ośrodka wypoczynkowego w południowej części Dominiki.

Langlois był założycielem firmy Softimage, która tworzyła animacje 3D wykorzystywane w kinematografii, między innymi w dużych hollywoodzkich produkcjach "Park Jurajski", "Matrix" i "Titanic".

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Lehrer, pochodzący z New Jersey producent czekolady, od lat spierał się z Langloisem o drogę dojazdową do jego ośrodka wypoczynkowego. Przebiegała ona przez teren należący do Lehrera, a sąd nakazał mu umożliwienie gościom hotelu Langloisa swobodnego przejazdu. Snyder, z zawodu mechanik, pracował dla Lehrera. Przedstawiciele rodziny Lehrera zaprzeczają, jakoby spór o drogę był przyczyną zabójstw.

W zeszłym tygodniu rzeczniczka rodziny Sylvie Deslauriers opublikowała oświadczenie w imieniu matki Langloisa. Matka stwierdziła w nim, że prochy jej syna zostały niedawno sprowadzone z powrotem do Kanady, gdzie mogła go pochować prawie trzy lata po zabójstwie.