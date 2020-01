Zginął dziennikarz i jego narzeczona. Świadkowie zeznają na korzyść oskarżonego o zlecenie zabójstwa

Współwłaściciel słowackiej grupy finansowej Penta Jaroslav Haszczak zaprzeczył przed sądem, że oskarżony napisał do niego wiadomość SMS o przygotowaniach do zabicia nieokreślonej osoby. Jego zdaniem w wulgarnie sformułowanej wiadomości Kocznerowi chodziło o odwołanie z funkcji szefa grupy śledczej badającej aferę korupcyjną sprzed ponad 10 lat, w którą zamieszana miała być grupa Penta.

Według Haszczaka, Koczner jest klientem jednego z banków należących do grupy i w Pentę zainwestował 10 milionów euro. Świadek zeznał, że z Kocznerem rozmawiał o artykułach, które publikowały należące do grupy media (w Czechach jest to sieć regionalnych dzienników, na Słowacji natomiast między innymi tygodnik "7 dni plus"), jednak nie odniósł wrażenia, że Koczner groził dziennikarzom w związku z publikowanymi na jego temat materiałami.