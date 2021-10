Ojciec narzeczonego Gabby Petito ma dołączyć do poszukiwań syna. Policja: nie prosiliśmy o pomoc

Ojciec Briana Laundriego, podejrzanego o zamordowanie narzeczonej, amerykańskiej blogerki Gabby Petito, weźmie udział w poszukiwaniach syna w rezerwacie Carlton na Florydzie - poinformował pełnomocnik rodziny zaginionego. Policja z North Port, która bierze udział w akcji, zaprzeczyła, by prosiła Chrisa Laundriego o pomoc.

Gabby Petito zaginęła podczas podróży po kraju ze swym partnerem. Wyruszyli w lipcu furgonetką z Florydy na zachód, by odwiedzić parki narodowe w tej części USA. Petito regularnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy, po raz ostatni 25 sierpnia. 1 września Laundrie sam wrócił furgonetką swej przyjaciółki do domu na Florydzie.

Prawnik rodziny Laudriego: ojciec podejrzanego poproszony o pomoc w poszukiwaniach

Od kilku tygodni prowadzone są poszukiwania Laundriego, które skupiają się głównie na rezerwacie Carlton na Florydzie, gdzie według bliskich zaginionego miał się on udać po tym, gdy widzieli się ostatni raz. W środę pełnomocnik rodziny Steve Bertolino poinformował, że ojciec podejrzanego Chris Laundrie został poproszony przez organy ścigania o pomoc w poszukiwaniach. Podkreślił, że od czasu, gdy służby zabroniły wstępu do rezerwatu dla turystów, Chris Laundrie nie mógł szukać syna w bagnistych rozlewiskach rezerwatu Carlton.

Rzecznik policji z North Port Josh Taylor zaprzeczył, by lokalna policja prosiła Chrisa Laundriego o pomoc w akcji. - Nie prosiliśmy rodziny o pomoc w poszukiwaniach, które prowadzone są przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) - zaznaczył funkcjonariusz w rozmowie z Fox News. Nie odpowiedział również na pytanie, czy policja poprosiła Laundriego o pomoc, nim sprawę przejęło FBI.

Pat Diaz, były funkcjonariusz wydziału zabójstw policji hrabstwa Miami-Dade, który służył także w FBI, jako wątpliwe ocenił to, by śledczy federalni zwrócili się do ojca podejrzanego o pomoc w jego odnalezieniu. - Być może znaleźli w rezerwacie jakieś rzeczy, które ojciec mógł zidentyfikować - powiedział.