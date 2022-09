Kolejny Polak zatrzymany w sprawie zabójstwa dziennikarza Petersa R. de Vriesa

Ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania 30-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem współudziału w zabójstwie dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa oraz udziału w zbrojnej grupie przestępczej. Dokonali tego policjanci CBŚP we współpracy z niderlandzką policją. Holenderska prokuratura podała, że zatrzymanym jest Polak.

"Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu w Poznaniu CBŚP, zatrzymali 30-letniego mężczyznę ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania. Działania przeprowadzono na terenie Ostrowa Wielkopolskiego we współpracy z policją niderlandzką, której funkcjonariusze brali udział w czynnościach z zatrzymanym na terenie Polski. Wsparcia udzielili także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim" - podało Centralne Biuro Śledcze Policji w opublikowanym we wtorek komunikacie.