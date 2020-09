Dziennikarz zamordowany, kary zmniejszone. "Wyrok nie spełnia oczekiwań Turcji"

W poniedziałek sąd II instancji w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, skazał na kary po 20 lat więzienia pięciu oskarżonych o zabicie saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie w Stambule. Oznacza to zmianę wyroku sądu I instancji, który w grudniu 2019 roku orzekł wobec całej piątki kary śmierci.

"Nadal nie wiemy, gdzie jest ciało Chaszodżdżiego, kto chciał go zabić lub kim byli ludzie, którzy na miejscu pomagali zabójcom - to podważa wiarygodność postępowania sądowego w Arabii Saudyjskiej" - podkreślił Altun. Wezwał saudyjskie władze do współpracy w śledztwie prowadzonym w Turcji.