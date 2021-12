Zabójstwo Dżamala Chaszodżdżiego. Aresztowanie na lotnisku pod Paryżem

33-latka zatrzymano rano na podparyskim lotnisku Charles'a de Gaulle'a podczas wejścia na pokład samolotu do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Podróżował pod prawdziwym nazwiskiem. Było to możliwe dzięki wydanemu przez Turcję w 2019 roku nakazu aresztowania. Al-Otaibi objęty był czerwoną notą Interpolu.

Zabójstwo w konsulacie

Do zabójstwa Dżamala Chaszodżdżiego doszło w konsulacie saudyjskim w Stambule 2 października 2018 roku. Opozycyjny wobec władz w Rijadzie dziennikarz chciał tam załatwić formalności związane ze ślubem. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.