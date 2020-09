Zabójca Johna Lennona: Przepraszam. Usilnie poszukiwałem sławy

Zabójca Lennona: Przepraszam Yoko Ono

Mężczyzna przyznał, że nie zabił Lennona "ze względu na to jakim był człowiekiem". - Zabiłem go ponieważ był bardzo, bardzo sławny. To jedyny powód. Usilnie poszukiwałem sławy. To bardzo samolubne - dodał.