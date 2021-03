Zablokowany wywóz szczepionek. Australia prosi Komisję Europejską, by wpłynęła na zmianę decyzji Włoch

Australia zwróciła się w piątek do Komisji Europejskiej o zrewidowanie przez Włochy decyzji zablokowania wywozu do tego kraju 250 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. W czwartek Włochy jako pierwszy kraj wykorzystały unijny instrument kontroli eksportu szczepionek.

W tej sytuacji zaostrzył się spór między szwedzko-brytyjską firmą AstraZeneca a krajami Unii Europejskiej w sprawie problemów z dostawami szczepionki i opóźnień. Jednocześnie UE poparła zablokowanie przez Rzym transportu szczepionek do Australii.

"Całkowicie rozumiem wielki niepokój"

Premier Australii Scott Morrison powiedział, że choć wysłał pismo do Komisji Europejskiej w sprawie zablokowania wywozu szczepionek, jest w stanie zrozumieć decyzję władz Włoch. - We Włoszech dziennie umiera (z powodu COVID-19) 300 osób. I dlatego całkowicie rozumiem wielki niepokój, który istnieje we Włoszech i w wielu krajach Europy - podkreślił.