Zabite koty w japońskim mieście. Policja wszczęła śledztwo

Miastem Saitama w Japonii wstrząsnęła seria makabrycznych śmierci kotów. W ostatnim czasie w okolicy znaleziono zmasakrowane i rozczłonkowane zwłoki kilku czworonogów. Sprawa wywołała szok i niepokój wśród mieszkańców. Policja wszczęła śledztwo. Eksperci przypominają, że okrucieństwo wobec zwierząt to często pierwszy krok do przemocy wobec ludzi.

Niepokój wśród mieszkańców

Makabryczne znaleziska wywołały szok i niepokój wśród mieszkańców. Władze szkół poprosiły nauczycieli, by odprowadzali dzieci do domów i poradziły im, by przemieszczali się w większych grupach. Policja zintensyfikowała patrole w mieście - donosi japoński nadawca publiczny NHK. Miejscowa policja wszczęła śledztwo w sprawie aktów okrucieństwa wobec zwierząt i sprawdza, czy śmierci kotów są ze sobą powiązane.