Propozycja europejskiego systemu odsyłania migrantów

Wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz ds. cyfryzacji, bezpieczeństwa i demokracji Henna Virkkunen podczas konferencji prasowej zauważyła, że dzisiaj w Unii Europejskiej obowiązuje 27 różnych systemów odsyłania, co prowadzi do fragmentacji systemu i czego konsekwencją jest to, że tylko 20 procent nakazów powrotów jest faktycznie realizowane.