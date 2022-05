Profesor Yuval Noah Harari o wojnie w Ukrainie, pandemii COVID-19 i przyszłości globalizacji

Z racji tego, że podstawowe problemy, przed którymi stoimy, są globalne w swoim charakterze, nie sądzę, że powrót do świata przed globalizacją jest możliwy - ocenił w rozmowie z Piotrem Kraśką izraelski historyk i filozof profesor Yuval Noah Harari. Autor znanych na całym świecie publikacji odniósł się również do wojny w Ukrainie oraz pandemii COVID-19.

Rozmówcą dziennikarza "Faktów" TVN i TVN24 Piotra Kraśki podczas kongresu Impact22 w Poznaniu był izraelski historyk i filozof profesor Yuval Noah Harari. Jest autorem takich książek jak "21 lekcji na XXI wiek" czy "Homo deus. Krótka historia jutra", które były przetłumaczone na ponad 60 języków i sprzedane w ponad 35 milionach egzemplarzy.

Prof. Yuval Noah Harari w rozmowie z Piotrem Kraśką TVN24

Harari: jeśli Putin by zwyciężył, byłby to koniec porządku światowego

Jednym z tematów rozmowy była wojna w Ukrainie i wpływ jej możliwego rezultatu na przyszłość świata. Jak mówił Harari, "jeśli Władimirowi Putinowi pozwoli się na zwycięstwo i stanie się możliwe, że można podbić i unicestwić jakiś kraj, doprowadzi to do końca ery pokoju i dobrobytu, którą się cieszyliśmy przez ostatnie dziesięciolecia".

- Pomyślmy tylko w kontekście budżetów rządowych. Na całym świecie kraje czuły się na tyle bezpiecznie w ciągu ostatnich lat, żeby wydawać mniej więcej sześć procent PKB na obronę, a dużo więcej na opiekę zdrowotną, dobrobyt czy szkolnictwo - powiedział. Jak podkreślał, "gdyby Putinowi pozwoliło się na zwycięstwo, na całym świecie budżety na obronę będą rosły w nieskończoność". - A te pieniądze, które powinny spływać do nauczycieli, lekarzy czy pracowników społecznych, będą wydawane na czołgi czy broń cybernetyczną - stwierdził Harari.

Jak dodał, "to jeden sposób, w jaki można myśleć". - Na głębszym poziomie, jeśli Putin zwyciężyłby, byłby to koniec porządku światowego. Koniec jakiejkolwiek możliwości współpracy pomiędzy narodami na całym świecie. Nie da się współpracować z ludźmi, którzy chcą cię zniszczyć - mówił.

Prof. Yuval Noah Harari: jeżeli Putin zwycięży, będzie to koniec porządku światowego TVN24

"Nie możemy przyjąć pokoju za coś danego raz na zawsze"

Harari powiedział, że "nie możemy przyjąć pokoju za coś danego raz na zawsze, ale również nie powinniśmy myśleć, że żyjemy w dżungli". - I, że jedyną rzeczą, która działa, to potęga militarna, ponieważ wtedy będziemy świadkami coraz większej liczby wojen, które wybuchają na świecie - stwierdził.

Zdaniem profesora, "Putin usiłuje złamać największe tabu świata, w którym żyjemy". - Nie da się po prostu najechać na inny kraj. Nie da się próbować zetrzeć go z powierzchni ziemi. Od 1945 roku było masę wojen, wojen domowych, konfliktów, ale ani razu się nie wydarzyło, by międzynarodowo uznany kraj był zmieciony z powierzchni ziemi. Saddam Husajn próbował to zrobić w Kuwejcie, ale mu się to nie udało - mówił.

- Jeśli Putinowi by się to powiodło, całkowicie zniweczyłoby to porządek świata - dodał.

- Wojna zaczęła się jako wojna jednej osoby, ale z każdym kolejnym dniem staje się wojną narodów - ocenił Harari. - Putin zasiał te ziarna nienawiści w umysłach coraz większej liczby ludzi. Teraz wychodzi to poza niego. Jeśli nie zatrzyma się tego teraz, może doprowadzić do całych pokoleń nienawiści, strachu, przemocy - mówił.

- Szaleństwo jednego człowieka wychodzi z jego umysłu i zaraża miliony - zaznaczył gość TVN24.

Prof. Yuval Noah Harari. Rozmowa Piotra Kraśki Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Harari o pandemii COVID-19: zwycięstwo naukowe połączone z porażką polityczną

Podczas rozmowy Piotr Kraśko pytał też filozofa o książkę "21 lekcji na XXI wiek" w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie, w tym pandemii COVID-19. - Patrzymy na to, co się dzieje i czasami musimy przewidywać przyszłość. W pierwszych dwóch dziesięcioleciach XXI wieku ludzkość cieszyła się najbardziej pełnym dobrobytu czasem w historii. Należy to uznać i doceniać, ale nie jest to gwarancja na przyszłość - mówił Harari.

- Mieliśmy pokój i dobrobyt, ponieważ ludzie dokonywali rozsądnych wyborów, budowali dobre instytucje, utrzymywali funkcjonujący porządek społeczny. Potem zaczęli to zaniedbywać - kontynuował.

- Jak zaczniemy podejmować złe decyzje i podważać instytucje, standardy, wartości, które zachowywały pokój światowy, wtedy wojna powraca. Widzieliśmy, jak to podważanie ma miejsce, nawet w krajach, które były przywódcami porządku światowego jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, kiedy odwróciły się do niego plecami - stwierdził profesor. Harari wskazał tu na "brexit oraz prezydenturę Donalda Trumpa i jego izolacjonizm".

- Tak samo jest z pandemią. Było to zwycięstwo naukowe połączone z porażką polityczną. Ludzkość miała dużo więcej mocy, aby zatrzymać tę pandemię niż jakąkolwiek inną w historii - stwierdził. - Kiedy uderzył COVID-19, potrzeba było tylko dwóch tygodni, żeby zidentyfikować tego wirusa. Naukowcy z całego świata połączyli swoje wysiłki, aby zidentyfikować go i zrozumieć, jak się przemieszcza i jak go zatrzymać. W ciągu roku mieliśmy kilka działających szczepionek. To było niesamowite osiągnięcie naukowe - podkreślał.

Prof. Yuval Noah Harari: pandemia COVID-19 to było zwycięstwo naukowe połączone z porażką polityczną TVN24

Zdaniem Harariego, "mieliśmy narzędzia, aby zatrzymać tę pandemię, ale jak się okazuje, narzędzia nie wystarczą". - Potrzebujemy polityków, którzy podejmują mądre decyzje, jak wykorzystywać te narzędzia. To była porażka polityczna. Nie było przywództwa na skalę globalną, która by z nią walczyła. Nawet dzisiaj, dwa lata po początku pandemii - podkreślił.

Harari: tak długo, jak istnieją międzykontynentalne pociski balistyczne, świat jest globalny

Yuval Harari mówił też o przyszłości globalizacji. Jak ocenił, "w którymś momencie zobaczymy krótsze łańcuchy dostaw". - Będzie więcej krajów, które będą chciały produkować same - ocenił. Jednocześnie podkreślił, że "gdyby każdy kraj musiał produkować wszystko sam, standard życia wszystkich, a zwłaszcza tych najbiedniejszych, runie". - Pomyślmy o lekach, o szczepionkach. W Izraelu była szczepionka, która była opracowana przez tureckich imigrantów w Niemczech (Pfizer) i wyprodukowana przez amerykański koncern międzynarodowy. Potem trafiła do Izraela - mówił.

- Tak długo, jak istnieją międzykontynentalne pociski balistyczne, świat jest globalny - ocenił prof. Harari. - Można budować ściany, mury, a co można zrobić z wojną nuklearną? Co można zrobić ze zmianami klimatycznymi, z nastaniem sztucznej inteligencji? - zastanawiał się. Jak podkreślił, "żaden kraj na świecie nie może zatrzymać wojny jądrowej, tylko uchwalając jakąś ustawę w swoim parlamencie". - Żaden kraj nie może zatrzymać zmian klimatycznych, tylko zmieniając własną politykę. Żaden kraj nie może regulować tego potencjału technologii w rodzaju sztucznej inteligencji - podkreślił.

Prof. Yuval Noah Harari: tak długo, jak istnieją międzykontynentalne pociski balistyczne, świat jest globalny TVN24

- Z racji tego, że podstawowe problemy, przed którymi stoimy, są globalne w swoim charakterze, nie sądzę, że powrót do świata przed globalizacją jest możliwy - podsumował.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kab

Źródło: TVN24