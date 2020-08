YouTuberzy zatrzymani przez policję. Udawali, że napadali na banki

Jak twierdzi policja, 23-letni bliźniacy i YouTuberzy Alan i Alex Stokes 15 października zeszłego roku w Irvine w Kalifornii ubrani w czarne stroje i maski narciarskie nieśli ze sobą worki z gotówką i udawali, że właśnie obrabowali bank. W oświadczeniu Biuro Prokuratora Okręgowego Orange County stwierdzono, że zamówili i weszli do auta Ubera, ale kierowca, który nie był świadomy dowcipu, odmówił ich przewiezienia. Cała sytuacja była nagrywana na potrzeby filmiku.

Grozi im kara do czterech lat więzienia

Za czyny te grozi kara do czterech lat więzienia stanowego.

Prokurator: mogli doprowadzić nawet do śmierci

Prokurator Okręgowy Orange County Todd Spitzer powiedział, że "to nie były żarty". - Są to przestępstwa, które mogły doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci - dodał.