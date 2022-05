YouTube usunął ponad 70 tysięcy filmów i dziewięć tysięcy kanałów w związku z wojną w Ukrainie

YouTube usunął ponad 70 tysięcy filmów i dziewięć tysięcy kanałów związanych z wojną w Ukrainie, m.in. za dezinformację, banalizowanie zła i nazywanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę "misją wyzwoleńczą". - YouTube to miejsce, w którym obywatele rosyjscy mogą uzyskać nieocenzurowane informacje o wojnie, w tym z wielu autorskich kanałów - powiedział w rozmowie z "The Guardian" Neal Mohan, dyrektor ds. produktu YouTube.

- Mamy politykę dotyczącą poważnych, brutalnych wydarzeń i dotyczy ona takich kwestii, jak zaprzeczanie wszelkim aktom przemocy: od Holokaustu po Sandy Hook (w 2012 roku w wyniku strzelaniny w szkole w Newtown zginęło 26 osób - red.). I oczywiście to, co dzieje się w Ukrainie, jest poważnym aktem przemocy - powiedział Mohan.

YouTube ma w Rosji 90 milionów użytkowników

Po tym jak Rosja zakazała działania Instagrama i Facebooka na swoim terytorium, YouTube pozostaje tam jednym z niewielu mediów społecznościowych niezależnych od Kremla. Według Reutersa YouTube ma w Rosji 90 milionów użytkowników, co czyni go największą platformą do udostępniania wideo w kraju. Firma nie pozwala jednak na wyświetlanie reklam w Rosji. Decyzję oprotestował m.in. opozycjonista Aleksiej Nawalny, który stwierdził, że dobrze ukierunkowane reklamy mogłyby przeciwdziałać kremlowskiej propagandzie.