Xi Jinping dopuścił możliwość rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim

Przywódca Chin Xi Jinping, który spotkał się w czwartek w Pekinie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, dopuścił możliwość przeprowadzenia rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Było interesujące, że przewodniczący Xi powtórzył swoją gotowość do takiej rozmowy w odpowiednim czasie, gdy będą odpowiednie warunki - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wzięła udział w Pekinie w spotkaniu Xi z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Chiny są gotowe do współpracy z Francją w celu zakończenia wojny na Ukrainie na drodze dyplomatycznej, a Xi "w swoim czasie" może zadzwonić do Zełenskiego, aby przyspieszyć polityczne rozwiązanie konfliktu Moskwy z Kijowem - przekazał francuski dyplomata uczestniczący w czwartkowych rozmowach Macrona z chińskim przywódcą.

Doniesienia Reutersa i AFP potwierdziła w godzinach popołudniowych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wzięła udział w spotkaniu Xi-Macron. Polityk oznajmiła, że zachęcała przywódcę Chin do kontaktu z Zełenskim. - Było interesujące, że przewodniczący Xi powtórzył swoją gotowość do (takiej) rozmowy w odpowiednim czasie, gdy będą odpowiednie warunki. Myślę, że to pozytywne – powiedziała von der Leyen.