Smok wygrywa z Wujkiem Samem. "Historia amerykańskiego upadku"

Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie, 14 maja 2026 roku

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American dream to prawdopodobnie najbardziej udany eksport idei w historii. Przez dekady definiował globalny obraz Stanów Zjednoczonych - nie tylko jako najpotężniejszej gospodarki i militarnego supermocarstwa, ale symbolu nieograniczonych możliwości.

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