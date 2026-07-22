Smok wygrywa z Wujkiem Samem. "Historia amerykańskiego upadku"

Obecna administracja USA dokonała wyraźnego, filozoficznego wyboru na rzecz twardej siły - mówi TVN24+ prof. Shaoyu Yuan z Uniwersytetu w Nowym Jorku. Chiny robią niemal dokładnie odwrotnie: inwestują tam, skąd USA dobrowolnie się wycofują. - To pozbawianie się strategicznego kapitału, który budowano przez pokolenia - uważa politolog. I ostrzega, że nie da się go szybko odzyskać. Artykuł dostępny w subskrypcji
American dream to prawdopodobnie najbardziej udany eksport idei w historii. Przez dekady definiował globalny obraz Stanów Zjednoczonych - nie tylko jako najpotężniejszej gospodarki i militarnego supermocarstwa, ale symbolu nieograniczonych możliwości.
Hollywood, Dolina Krzemowa, kultura indywidualnego sukcesu - to wszystko tworzyło opowieść, która przyciągała ludzi na całym świecie. Z najnowszego badania Pew Research Center wynika, że urok Wuja Sama przestaje działać.
Czy świat zamienia amerykański sen na chiński?
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak zmienia się globalny wizerunek Stanów Zjednoczonych i Chin.
Które decyzje amerykańskiej administracji wpłynęły na utratę wpływów USA.
Jakie są przyczyny rosnącej atrakcyjności Chin na arenie międzynarodowej.
Jakie konsekwencje mogą mieć obecne przesunięcia geopolityczne.