Świat Wzywają premiera Wielkiej Brytanii do rezygnacji. Keir Starmer ustąpi? Trump twierdzi, że już wie Oprac. Filip Czerwiński |

Keir Starmer o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JAIMI JOY / POOL

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W niedzielę stacja BBC News podała, że jest coraz więcej sygnałów, iż w poniedziałek premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosi zamiar ustąpienia z urzędu.

Premier Keir Starmer zmienił zdanie?

Szczegółowo sytuację opisał brytyjski tygodnik "The Observer". Szef brytyjskiego rządu, który dotąd twierdził, że nigdzie się nie wybiera, miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie dalej walczyć o pozostanie na stanowisku, a przyczyniło się do tego niedawne zdecydowane zwycięstwo jego największego rywala - Andy'ego Burnhama - w wyborach uzupełniających do Izby Gmin.

Były burmistrz Wielkiego Manchesteru i popularny wśród szeregowych laburzystów Burnham nie ukrywa, że chce zastąpić Starmera jako lidera Partii Pracy i premiera. Zgodnie z partyjnym regulaminem do uruchomienia tej procedury potrzebne jest poparcie 81 posłów ugrupowania, a według rozmówców tygodnika "The Observer" Burnham mógłby liczyć na ponad 200 takich deklaracji.

Ministrowie apelują do Starmera, by ustąpił

Redakcja telewizji Sky News ustaliła, że szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper miała podczas weekendu prywatnie przekazać Keirowi Starmerowi wiadomość, aby ten ustąpił ze stanowiska.

Jak zwrócił uwagę dziennik "The Guardian", także minister ds. zmian klimatycznych Ed Miliband, ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood i ministra transportu Heidi Alexander zaapelowali do premiera o przedstawienie harmonogramu odejścia z urzędu.

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Trump w sprawie Starmera: zrezygnuje

"Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa. Poniósł wielką porażkę w kwestii dwóch bardzo ważnych tematów: IMIGRACJI I ENERGII (OTWORZYĆ ZŁOŻA ROPY NA MORZU PÓŁNOCNYM!)" - napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social. Dodał, że dobrze życzy Starmerowi.

W Zjednoczonym Królestwie trwa kryzys rządowy. Słabe wyniki sondażowe oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentów Walii i Szkocji sprawiły, że Keir Starmer mierzy się z buntem we własnej partii.

Kryzys pogłębił się, gdy 11 czerwca do dymisji niespodziewanie podał się John Healey, minister obrony, dotąd uważany za sojusznika Starmera. Jako powód swojej decyzji o rezygnacji ze stanowiska podał brak pieniędzy na obronność.

Jeśli chodzi o relacje Starmera i Trumpa, to od czasu wojny z Iranem prezydent USA podkreślał, że jest bardzo zawiedziony brytyjskim premierem i brakiem wystarczającego wsparcia dla swych działań. Trump krytykował również brytyjskie plany przekazania Mauritiusowi archipelagu Czagos na Oceanie Indyjskim (na atolu Diego Garcia mieści się amerykańsko-brytyjska baza wojskowa).

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