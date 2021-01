Duży wzrost liczby zgonów na Wyspach. Najgorsza sytuacja od II wojny światowej

W Wielkiej Brytanii odnotowano znaczący wzrost liczby zgonów w stosunku do danych z ostatnich lat - wynika z opublikowanych we wtorek danych głównego urzędu statystycznego ONS. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do tego, że przyrost jest najwyższy od 1940 roku, a więc od czasu II wojny światowej.

W 2020 roku w Wielkiej Brytanii zmarło prawie 697 tysięcy osób - o prawie 91 tysięcy więcej niż należało się spodziewać na podstawie liczby zgonów z ostatnich pięciu lat. To oznacza, że zgonów było o 15 procent więcej niż się spodziewano i jest to w ujęciu procentowym najwyższy taki wzrost od 1940 roku, gdy przyczyną wyjątkowo dużej liczby dodatkowych zgonów była II wojna światowa.

W Anglii zanotowano w 2020 roku prawie 575,5 tysięcy zgonów, co jest wzrostem o 71,7 tysięcy - czyli o 14,2 procent - w stosunku do średniej z poprzednich pięciu lat. Spośród wszystkich zgonów, w przypadku 76 610 w akcie zgonu wpisano COVID-19 jako kluczowy czynnik przyczyniający się do śmierci. To 13,3 procent wszystkich zgonów.