Sekretarz ONZ o "lekcji pokory" dla państw UE

Dwa tankowce stanęły w płomieniach po atakach irańskich łodzi Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Uzależnienie od paliw kopalnych podważa bezpieczeństwo narodowe i suwerenność, zastępując je uległością oraz rosnącymi kosztami - stwierdził w poniedziałek sekretarz wykonawczy ONZ ds. klimatu Simon Stiell. Przemawiał na forum w ramach rozpoczynającego się w Brukseli Szczytu Zielonego Wzrostu.

Ceny gazu i ropy naftowej na całym świecie zaczęły gwałtownie rosnąć od czasu inwazji USA i Izraela na Iran, która rozpoczęła się w sobotę 28 lutego. W Europie wg informacji Reutersa po dwóch tygodniach działań militarnych ceny gazu ziemnego wzrosły aż o 50 procent.

Simon Stiell Źródło: EPA

Zdaniem urzędnika zakłócenia dostaw surowców i ich wysokie ceny to "lekcja pokory" dla państw Unii Europejskiej. UE importuje ponad 90 procent ropy naftowej i 80 procent gazu. Jak podaje Euronews, znaczna część wahań cen wynika z ataków Iranu na statki handlowe w Cieśninie Ormuz. Ta arteria komunikacyjna ma kluczowe znaczenie dla płynności dostaw, bowiem transportuje się przez nią około jednej piątej światowych zapasów ropy naftowej.

Cieśnina Ormuz Źródło: PAP

Stiell zwrócił uwagę, że konsumenci europejscy pozostawieni są na "łasce wstrząsów geopolitycznych i wahań cen". - Europa jest bardziej zależna od importu paliw kopalnych niż inne duże gospodarki - stwierdził. Utrzymywanie uzależnienia od importu paliw kopalnych w jego ocenie sprawi, że Europa będzie "nieustannie pogrążać się w kryzysie, a cenę będą dosłownie płacić gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa".

Jego zdaniem obecne wydarzenia w Iranie uwypuklają znaczenie odnawialnych źródeł energii. "Energia słoneczna", jak wskazał w przemówieniu, nie jest zależna od przepustowości w arteriach żeglugowych. - Nie trzeba pieniędzy podatników, by wiał wiatr - podkreślił.

Green Growth Summit, czyli Szczyt Zielonego Wzrostu, rozpoczął się 16 marca. To spotkanie europejskich ministrów klimatu i środowiska, przedsiębiorców i inwestorów. Eksperci omówią międzynarodowe perspektywy działań na rzecz klimatu.

Opracowała Ewa Żebrowska / az