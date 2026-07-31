Świat Wzrósł bilans ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. Mogą być kolejne wstrząsy Oprac. Kuba Koprzywa |

Zniszczone centrum handlowe i uszkodzony ściana zamku po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN

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Poprzedni bilans mówił o 30 ofiarach. Najnowsza liczba 35 zmarłych obejmuje również osobę, w przypadku której nadal ustalany jest związek śmierci z kataklizmem.

Najwięcej, bo aż 20 osób, zginęło w mieście Yatsushiro. Dziewięć z nich to pracownicy fabryki papieru Nippon Paper, gdzie w wyniku wstrząsów runął komin. Służby zakończyły już w tym miejscu akcję ratunkową.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN

Siedem osób zginęło natomiast w centrum handlowym Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima, w którym doszło do eksplozji. Zarząd sieci potwierdził śmierć siedmiu pracowników i nawiązał kontakt z pozostałą załogą. Choć firma zakłada, że wszyscy klienci zdążyli bezpiecznie opuścić budynek przed eksplozją, policja i straż pożarna nadal przeczesują zgliszcza, by wykluczyć obecność innych osób.

Bardzo trudna sytuacja ocalałych po trzęsieniu ziemi

Sytuacja ocalałych w regionie pozostaje bardzo trudna. W 390 ośrodkach ewakuacji przebywa ponad 9 tysięcy osób, które dodatkowo muszą mierzyć się z falą upałów. Prawie 80 tysięcy gospodarstw domowych jest pozbawionych bieżącej wody, a ponad 5 tysięcy wciąż nie ma prądu. Brakuje benzyny, co wywołuje gigantyczne kolejki na nielicznych czynnych stacjach. Żywioł uszkodził w regionie 66 placówek medycznych.

W liczącej niewiele ponad 10 tysięcy mieszkańców Hikawie, gdzie odnotowano najwyższy siódmy stopień intensywności sejsmicznej w japońskiej skali, uszkodzonych zostało łącznie niemal 880 budynków. Całkowitemu zniszczeniu uległo tam 125 domów.

Stopniowo przywracany jest natomiast transport publiczny. Wznowiono między innymi ograniczone kursowanie pociągów Kyushu Shinkansen.

Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN

Ostrzegają przed kolejnymi wstrząsami

Japońska Agencja Meteorologiczna odnotowała dotąd niemal 300 wstrząsów wtórnych i ostrzega, że w najbliższych dniach mogą wystąpić kolejne silne zjawiska sejsmiczne.

Japonia, leżąca na styku czterech głównych płyt tektonicznych wzdłuż zachodniego skraju pacyficznego "pierścienia ognia", jest jednym z krajów najbardziej narażonych na zjawiska sejsmiczne na świecie. Prefektura Kumamoto została już w 2016 roku nawiedzona przez dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi, w których zginęły 273 osoby, a ponad 2,8 tysiąca zostało rannych.