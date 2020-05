Wzrasta liczba ofiar ataku na szpital w Kabulu

Bojownicy we wtorek rano przypuścili atak na szpital, prowadzony przez międzynarodową organizację humanitarną Lekarze Bez Granic na zachodzie Kabulu, w dzielnicy Daszti Barczi, zamieszkanej w większości przez szyitów. Następnie wywiązała się wymiana ognia z policją. Podczas trwającej kilka godzin strzelaniny afgańskie siły bezpieczeństwa ewakuowały ponad sto osób z budynku. Do tej pory nikt nie przyznał się do ataku. Bojownicy talibscy oświadczyli, że to nie oni za nim stoją.