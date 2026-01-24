Logo strona główna
Świat

Wznowili negocjacje pokojowe. Przy pośrednictwie USA

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA
Źródło: Reuters
Rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji, prowadzone przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych, zostały wznowione w sobotę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - podał przed południem Reuters. Negocjacje między przedstawicielami tych trzech państw rozpoczęły się w piątek i jak dotąd nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia.

Trójstronne negocjacje, mające na celu zakończenie trwającej niemal cztery lata wojny, rozpoczęły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w piątek. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji

Czego dotyczą rozmowy?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że w sobotnich rozmowach wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych oraz wywiadu wojskowego.

Piątkowe negocjacje koncentrowały się na strefach buforowych i mechanizmach kontroli - powiadomiła w sobotę brytyjska telewizja Sky News. Przedstawiciel Białego Domu przekazał w piątek mediom, że trójstronne spotkanie w Abu Zabi było produktywne.

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA (23 stycznia)
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA (23 stycznia)
Źródło: PAP/EPA/UAE Presidential Court /HANDOUT HANDOUT

Moskiewski korespondent Sky News Ivor Bennett ocenił, że fakt, iż rozmowy nadal trwają, to dobry znak, ale nie oczekuje po nich żadnego przełomu.

Wcześniej - w drodze powrotnej z Davos - Trump powiedział, że w jego ocenie zarówno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jak i przywódca Rosji Władimir Putin "idą na ustępstwa, by zakończyć" wojnę.

Nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W czasie, gdy w ZEA rwają negocjacje pokojowe mające zakończyć wojnę, Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków na Ukrainę, w wyniku których - jak donosi BBC - zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

Po nocnych rosyjskich atakach ponad milion odbiorców w Ukrainie zostało pozbawionych prądu. Tysiące ludzi nie ma ogrzewania. Tymczasem Ukraińcy mierzą się z mroźną zimą. W sobotni poranek temperatura w stolicy kraju wynosiła minus 12 stopni Celsjusza.

Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu
Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu

Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha potępił "brutalny" atak, który według niego został "cynicznie" zarządzony przez Władimira Putina i "uderzył nie tylko w naszych obywateli, ale też w stół negocjacyjny".

- Miejsce Putina nie jest w Radzie Pokoju, lecz na ławie oskarżonych specjalnego trybunału - oświadczył Sybiha.

OGLĄDAJ: "Minął rok. Nic się nie zmieniło". Gorzkie przemówienie Zełenskiego
"Minął rok. Nic się nie zmieniło". Gorzkie przemówienie Zełenskiego
FORUM W DAVOS

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: Reuters, BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/UAE Presidential Court /HANDOUT HANDOUT

Wojna w UkrainieUkrainaZjednoczone Emiraty Arabskie
