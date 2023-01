Książę Harry w głośnym wywiadzie. "Przez sześć lat słyszeliśmy, że Pałac nie może nas bronić. A milczenie bywa zdradą"

Na antenie TVN24 i w TVN24 GO we wtorek wieczorem wyemitowany został " 60 Minutes: wywiad z księciem Harrym ". Rozmowę przeprowadził Anderson Cooper dla amerykańskiej stacji CBS. W sobotę 14 stycznia o godzinie 11:30 rozmowę będzie można obejrzeć również na antenie TVN.

- Krytycy pytają, dlaczego - skoro chcieliście się wycofać i zamieszkać w Kalifornii - występujecie publicznie? Pan mówił, że chciał to załatwić po cichu - pytał dziennikarz. Harry odparł, że "po każdej próbie dochodziło do przecieków i podsuwania prasie nieprawdziwych treści przeciwko nam". - Motto Windsorów brzmi: żadnych skarg, żadnych wyjaśnień. Ale to tylko słowa - dodał.

- Tak jest. Rozmawiają z dziennikarzami, a oni na tej podstawie piszą tekst. Na samym końcu jest dopisek, że zwrócili się do Pałacu z prośbą o komentarz, ale cały artykuł jest tym komentarzem. My przez sześć lat słyszeliśmy, że Pałac nie może nas bronić. W przypadku innych jakoś się jednak udaje. A milczenie bywa zdradą - mówił książę Harry .

Rekordy sprzedaży autobiografii Harry'ego

We wtorek odbyła się również premiera autobiografii Harry'ego. "Spare" to spisane wspomnienia 5. w kolejce do brytyjskiego tronu księcia Sussexu. Publikacja ta jest najszybciej sprzedającą się książką w kategorii non-fiction w historii Wielkiej Brytanii - poinformował we wtorek wieczorem jej wydawca.