Wywiad Oprah Winfrey z księciem Harrym i Meghan Markle. Dziesięć najważniejszych rzeczy z rozmowy

Był to pierwszy wspólny wywiad księżnej Meghan i księcia Harry'ego po wycofaniu się pary z pełnienia obowiązków w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej oraz przeprowadzce do USA. W nagranej w Kalifornii rozmowie z Oprah Winfrey książę i księżna Sussexu wyjaśnili powody swych decyzji i przedstawili własną wersję wydarzeń z życia na królewskim dworze. W rozmowie pojawiły się z ich strony pod adresem Pałacu Buckingham zarzuty obojętności, rasizmu i utrwalania kłamstw.

1. Myśli samobójcze

2. Zarzut rasizmu

Pytany przez Winfrey o dyskusje dotyczące koloru skóry syna książę Harry odpowiedział: "Nigdy nie podam szczegółów tej rozmowy". Zdaniem syna księżnej Diany w artykułach brytyjskich tabloidów na temat jego małżonki "pobrzmiewały kolonialne tony". - Mimo to nikt z mojej rodziny nic nie powiedział. To boli – przyznał.

3. Meghan Markle była "uciszana"

4. Królowa jest "cudowna"

5. Książę Karol przestał odbierać telefony od syna

- W tym momencie wziąłem sprawy w swoje ręce, musiałem to zrobić dla mojej rodziny. Nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. To naprawdę smutne, że doszło do tego punktu, ale musiałem zrobić coś dla mojego własnego zdrowia psychicznego, mojej żony i Archiego – mówił.