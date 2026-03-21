Jako pierwszy korespondent dotarł do Iranu. "Było czuć, że jesteśmy w kraju ogarniętym wojną"

Pleitgen: niektórzy ludzie byli trochę niechętni do rozmowy z nami, ponieważ reprezentujemy zachodnie media.

W piątek gościem na antenie TVN24BiS był Frederik Pleitgen, starszy korespondent stacji CNN. Był on pierwszym zagranicznym dziennikarzem, który udał się do Iranu w trakcie trwania amerykańsko-izraelskich ataków, które rozpoczęły się 28 lutego.

Korespondent miał przyjechać do Teheranu 9 marca, jednakże, przez wybuch wojny, udało mu się wynegocjować z lokalnymi władzami wcześniejszy wjazd 5 marca. - Powiedziałem, że bardzo ważne jest, abyśmy tam byli, żebyśmy byli na miejscu - wyjaśnił.

Pleitgen wspomniał też, że od granicy z Armenią jechał 14 godzin przez irańskie terytorium. - Po drodze widzieliśmy kilka nalotów i wiele zniszczeń. Naprawdę można było poczuć, że jesteśmy teraz w kraju, który jest ogarnięty wojną - przyznał.

Just crossed the border into Iran. Will be reporting from here in the coming days. @cnni @cnn pic.twitter.com/hizQDHpIa7 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 5, 2026 Rozwiń

Pleitgen: otwarcie mówili nam o tym, jak trudna jest ich obecna sytuacja

Dziennikarz mówił dalej o stosunku Irańczyków do jego obecności w kraju. - Zauważyłem, że niektórzy ludzie byli trochę niechętni do rozmowy z nami, ponieważ reprezentujemy zachodnie media. Prawdopodobnie myśleli, że jesteśmy monitorowani przez ich władze - przekazał.

Pleitgen zapewnił jednak, że mimo to "rozmawiał z mieszkańcami o ich codziennym życiu". - Otwarcie mówili o tym, jak trudna jest ich obecna sytuacja i jakie problemy ma gospodarz, a także o obawach, które mają z powodu trwających nalotów - wspomniał.

Korespondent przytoczył przykład rozmowy ze sprzedawcą w sklepie. - Mówił, jak trudno mu prowadzić działalność, że przeżył nalot i bomby spadły tuż obok. W wyniku tego w sąsiednim sklepie ktoś stracił życie. Z pewnością dzięki takim relacjom można lepiej zrozumieć, co się dzieje na miejscu - podkreślił.

W rozmowie padło też pytanie dotyczące ryzyka przebywania i relacjonowania z takiego miejsca. Pleitgen zgodził się, że "ryzyko jest obecne". Porównał przy tym relacjonowanie z Iranu i z Ukrainy. - Kiedy w Ukrainie jedziesz na linię frontu, jest tam niezwykle niebezpiecznie. Jednakże, kiedy oddalasz się od linii frontu, w większości przypadków jesteś bezpieczny. Są schrony, są syreny alarmowe - powiedział. Zaznaczył, że w Teheranie "tych rzeczy nie ma".

Managed to film at the Shahran oil depot in Western Tehran that was targeted by airstrikes last night. The oil still seems to be burning. We saw flames coming from some of the destroyed oil storage tanks. Also destroyed tanker trucks outside the gate. Sorry for audio issues, was… pic.twitter.com/DYrsJbaY3t — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026 Rozwiń

Korespondent przytoczył przykład niebezpiecznej sytuacji w trakcie pracy. - Kiedy filmowaliśmy, usłyszeliśmy nad sobą odrzutowce. Następnie usłyszeliśmy ostrzał przeciwlotniczy i wtedy uciekliśmy. Wszyscy inni również uciekli. Kiedy się oddalaliśmy, usłyszeliśmy za sobą dość głośną eksplozję - wspomniał.

Dodał, że "nie wie, co zostało trafione" ani "co dokładnie się wydarzyło", ale "było to zdecydowanie zbyt blisko, żeby czuć się komfortowo".

Pleitgen: system odnalazł swój rytm

Korespondent podzielił się też swoimi obserwacjami dotyczącymi gotowości irańskiego reżimu do przedłużającego się konfliktu. - Myślę, że system, który widzimy w Iranie, jest systemem, który ma zdolność do błyskawicznego samoodnawiania się. W zasadzie to, co mówią, nie ma większego znaczenia - ocenił.

Według Pleitgena, "bez względu na to, ile poziomów przywództwa uda się wyeliminować Stanom Zjednoczonym lub Izraelowi, po nich pojawią się kolejni następcy".

Frederik Pleitgen w rozmowie z TVN24 BiS Źródło: TVN24 BiS

- Myślę, że kiedy doszło do pierwszego ataku, kiedy zginął najwyższy przywódca Ali Chamenei, system zdołał się odbudować znacznie szybciej niż myśleli ludzie i teraz w pewnym sensie odnalazł swój rytm - powiedział korespondent.

