Jako pierwszy korespondent dotarł do Iranu. "Było czuć, że jesteśmy w kraju ogarniętym wojną"

Zrzut ekranu 2026-03-21 o 13
Pleitgen: niektórzy ludzie byli trochę niechętni do rozmowy z nami, ponieważ reprezentujemy zachodnie media.
Niektórzy ludzie byli trochę niechętni do rozmowy z nami, ponieważ reprezentujemy zachodnie media - tak o swoim pobycie w Teheranie w trakcie izraelsko-amerykańskich ataków mówił korespondent CNN Frederik Pleitgen. W TVN24 BiS mówił też o przygotowaniu reżimu do przedłużającego się konfliktu.

W piątek gościem na antenie TVN24BiS był Frederik Pleitgen, starszy korespondent stacji CNN. Był on pierwszym zagranicznym dziennikarzem, który udał się do Iranu w trakcie trwania amerykańsko-izraelskich ataków, które rozpoczęły się 28 lutego.

"Każdy, kto twierdzi, że się nie boi, kłamie". Reporter pokazał, jak żyją w Teheranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Korespondent miał przyjechać do Teheranu 9 marca, jednakże, przez wybuch wojny, udało mu się wynegocjować z lokalnymi władzami wcześniejszy wjazd 5 marca. - Powiedziałem, że bardzo ważne jest, abyśmy tam byli, żebyśmy byli na miejscu - wyjaśnił.

Pleitgen wspomniał też, że od granicy z Armenią jechał 14 godzin przez irańskie terytorium. - Po drodze widzieliśmy kilka nalotów i wiele zniszczeń. Naprawdę można było poczuć, że jesteśmy teraz w kraju, który jest ogarnięty wojną - przyznał.

Pleitgen: otwarcie mówili nam o tym, jak trudna jest ich obecna sytuacja

Dziennikarz mówił dalej o stosunku Irańczyków do jego obecności w kraju. - Zauważyłem, że niektórzy ludzie byli trochę niechętni do rozmowy z nami, ponieważ reprezentujemy zachodnie media. Prawdopodobnie myśleli, że jesteśmy monitorowani przez ich władze - przekazał.

Pleitgen zapewnił jednak, że mimo to "rozmawiał z mieszkańcami o ich codziennym życiu". - Otwarcie mówili o tym, jak trudna jest ich obecna sytuacja i jakie problemy ma gospodarz, a także o obawach, które mają z powodu trwających nalotów - wspomniał.

Korespondent przytoczył przykład rozmowy ze sprzedawcą w sklepie. - Mówił, jak trudno mu prowadzić działalność, że przeżył nalot i bomby spadły tuż obok. W wyniku tego w sąsiednim sklepie ktoś stracił życie. Z pewnością dzięki takim relacjom można lepiej zrozumieć, co się dzieje na miejscu - podkreślił.

W rozmowie padło też pytanie dotyczące ryzyka przebywania i relacjonowania z takiego miejsca. Pleitgen zgodził się, że "ryzyko jest obecne". Porównał przy tym relacjonowanie z Iranu i z Ukrainy. - Kiedy w Ukrainie jedziesz na linię frontu, jest tam niezwykle niebezpiecznie. Jednakże, kiedy oddalasz się od linii frontu, w większości przypadków jesteś bezpieczny. Są schrony, są syreny alarmowe - powiedział. Zaznaczył, że w Teheranie "tych rzeczy nie ma".

Korespondent przytoczył przykład niebezpiecznej sytuacji w trakcie pracy. - Kiedy filmowaliśmy, usłyszeliśmy nad sobą odrzutowce. Następnie usłyszeliśmy ostrzał przeciwlotniczy i wtedy uciekliśmy. Wszyscy inni również uciekli. Kiedy się oddalaliśmy, usłyszeliśmy za sobą dość głośną eksplozję - wspomniał.

Dodał, że "nie wie, co zostało trafione" ani "co dokładnie się wydarzyło", ale "było to zdecydowanie zbyt blisko, żeby czuć się komfortowo".

Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Aleksandra Koszowska

Pleitgen: system odnalazł swój rytm

Korespondent podzielił się też swoimi obserwacjami dotyczącymi gotowości irańskiego reżimu do przedłużającego się konfliktu. - Myślę, że system, który widzimy w Iranie, jest systemem, który ma zdolność do błyskawicznego samoodnawiania się. W zasadzie to, co mówią, nie ma większego znaczenia - ocenił.

Według Pleitgena, "bez względu na to, ile poziomów przywództwa uda się wyeliminować Stanom Zjednoczonym lub Izraelowi, po nich pojawią się kolejni następcy".

Frederik Pleitgen w rozmowie z TVN24 BiS
- Myślę, że kiedy doszło do pierwszego ataku, kiedy zginął najwyższy przywódca Ali Chamenei, system zdołał się odbudować znacznie szybciej niż myśleli ludzie i teraz w pewnym sensie odnalazł swój rytm - powiedział korespondent.

OGLĄDAJ: "Nie widać scenariusza upadku". Dlaczego irański system wciąż trwa
epa12816463

"Nie widać scenariusza upadku". Dlaczego irański system wciąż trwa

Czytaj także:
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
WARSZAWA
Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Ratują potrącone zwierzęta, marzą o profesjonalnej karetce. "Warto walczyć do końca"
WARSZAWA
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
METEO
imageTitle
Rozemocjonowana Święty-Ersetic. "Zalałam się łzami dwa razy"
Najnowsze
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie
BIZNES
Myśliwy
Po co nam myśliwi?
Tomasz Słomczyński
Śledczy badają sprawę pożaru hali w Pardubicach
Pożar hali w Czechach. Sprawdzają, czy doszło do ataku terrorystycznego
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Polska 2050 zmienia nazwę
Polska
imageTitle
Ostatni zjazd dla Włocha. Wymagająca trasa mu służy
EUROSPORT
imageTitle
Polska sztafeta mieszana na medal. Dyskwalifikacja Jamajki
EUROSPORT
imageTitle
Jak daleko polecieć na mamucie? Polski skoczek wyjaśnia
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki poleci do USA
Polska
Kierujący autobusem podczas jazdy korzystał z telefonu
Kierował autobusem, ale patrzył w telefon. Został nagrany
Łódź
Przymrozki, zimno, mróz
Przymrozki. Jednego dnia alarmy mogą objąć prawie cały kraj
METEO
Film z kamerki nasobnej policjantki, która uratowała życie mężczyźnie
Policjantka uratowała mężczyznę i straciła przytomność. Dramatyczne nagranie
Łódź
Kadr na kino
Nowa rola Ryana Goslinga, zwiastun trzeciej "Diuny" i nietypowe oświadczyny lidera Metalliki
KADR NA KINO
imageTitle
Norweżka poza zasięgiem przed własną widownią
EUROSPORT
Donald Trump
USA i Izrael zaatakowały irański kompleks nuklearny
BIZNES
imageTitle
Polska moc na płotkach. Szymański i Czykier pewnie w półfinale
EUROSPORT
Pożar na plebanii w Mirkowie
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym
WARSZAWA
Szpital Powiatowy w Lesku
Reakcja na słowa premiera o porodówce w Lesku
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
METEO
imageTitle
Zupełnie nowa rola polskiego mistrza. "Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny"
Najnowsze
Szef FBI Kash Patel
Szef FBI: rosyjscy hakerzy atakują polityków, wojskowych i dziennikarzy
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
imageTitle
Radość od niego aż bije. O'Sullivan w finale World Open
EUROSPORT
GettyImages-1821107484
"Status najbogatszego człowieka świata nie sprawia, że jest bezkarny"
BIZNES
imageTitle
Polska sobota w Miami. O której mecze Linette i Majchrzaka?
EUROSPORT
Kościół Anglii rozpoczął udzielanie błogosławieństw parom jednopłciowym
"Magiczny moment". Adwokat o przełomowym wyroku NSA
Polska
Samochód wpadł do stawu. W środku cztery osoby
Samochód wpadł do stawu. W środku były cztery osoby
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica