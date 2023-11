Wywiad w Seulu: milion pocisków artyleryjskich z Korei Północnej trafiło do Rosji

Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 transportów amunicji do wykorzystania w wojnie z Ukrainą, co odpowiada milionowi pocisków artyleryjskich artyleryjskich - przekazał wywiad w Seulu. - To mniej więcej tyle, ile Rosja zużyje podczas wojny z Ukrainą w ciągu dwóch miesięcy - poinformował Yoo Sang-bum, zasiadający w południowokoreańskiej komisji parlamentarnej do spraw wywiadu.