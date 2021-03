"Poszli o krok za daleko". Ojciec Meghan ocenia wywiad córki

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego przeprowadzony przez Oprah Winfrey skomentował ojciec księżnej, Thomas. We wtorek ocenił, że para poszła "o krok za daleko". Oświadczył także, że nie sądzi, aby brytyjska rodzina królewska była rasistowska i ma nadzieję, że rzekoma uwaga na temat koloru skóry syna Meghan była tylko "głupim pytaniem".

Jednym z wątków poruszonych w wywiadzie był zarzut rasizmu wysunięty w stronę rodziny królewskiej. Księżna Meghan, której matka jest Afroamerykanką, powiedziała, że przed przyjściem na świat Archiego - ich urodzonego w maju 2019 roku syna - na dworze królewskim były prowadzone rozmowy na temat tego, "jak ciemna może być jego skóra". Została również poinformowana, że nie otrzyma on tytułu książęcego oraz specjalnej ochrony przysługującej członkom rodziny królewskiej.

Ojciec Meghan o wywiadzie córki i księcia Harry'ego: poszli o krok za daleko

Do tej kwestii odniósł się we wtorek ojciec Meghan Thomas, który jest skonfliktowany z córką. Cytowany przez agencję Reutera, stwierdził, że nie sądzi, aby brytyjska rodzina królewska była rasistowska. - Mam dla nich wielki szacunek i nie sądzę, że brytyjska rodzina królewska jest rasistowska. Nie sądzę, że Brytyjczycy są rasistami, myślę, że Los Angeles jest rasistowskie, Kalifornia jest rasistowska, ale nie sądzę, że Brytyjczycy są - powiedział Thomas Markle w ITV.

- Ta cała kwestia koloru i jak ciemne jest dziecko to bzdura - ocenił Markle.

Konflikt ojca z córką

Thomas Markle przyćmił przygotowania do ślubu córki w zamku Windsor w maju 2018 roku, kiedy na kilka dni przed weselem postanowił, że się na nim nie pojawi. Wcześniej przeszedł operację serca, pojawiły się też informacje, że umówił się na ustawione zdjęcia z paparazzi.

Odsłoną relacji córki z ojcem był też list wysłany przez Meghan w 2018 roku do Thomasa, w którym to proponowała przedyskutowanie konfliktu między nimi spowodowanego wydarzeniami tuż przed jej ślubem z księciem Harrym. Pismo zostało wydrukowane przez tabloid "Mail on Sunday". Księżna pozwała jego wydawcę za naruszenie prywatności. W lutym 2021 przed brytyjskim Sądem Najwyższym wygrała sprawę.