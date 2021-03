Trwa "przegląd polityki w zakresie różnorodności" w pałacach rodziny królewskiej

Przegląd, który ma na celu poprawę różnorodności, jest prowadzony w Pałacu Buckingham, Clarence House i Pałacu Kensington, czyli siedzibach królowej Elżbiety II, następcy tronu, księcia Karola i jego syna księcia Williama. Prace nad zwiększeniem różnorodności - według źródeł w Pałacu Buckingham - zaczęto jeszcze przed wywiadem Harry'ego i Meghan, ale nie ma w nich takiego postępu, jakiego by sobie życzono - napisano na stronie internetowej BBC.

Jednym z rozważanych pomysłów jest powołanie pełnomocnika do spraw różnorodności, który miałby się zajmować nie tylko relacjami z osobami wywodzącymi się z mniejszości etnicznych, ale też z osobami z niepełnosprawnościami czy z członkami mniejszości seksualnych.

W trakcie głośnego wywiadu, którego Harry i Meghan udzielili gwieździe amerykańskich programów talk-show Oprah Winfrey, książęca para opowiedziała między innymi, że w rodzinie królewskiej wyrażano obawy co do koloru skóry ich dziecka. Ani Meghan, ani Harry nie chcieli ujawnić, kto to powiedział, ale później sprecyzowano, że uwaga ta nie padła z ust ani królowej, ani jej męża księcia Filipa.