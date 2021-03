"Harry, Meghan i Archie zawsze będą kochanymi członkami rodziny". Pałac Buckingham wydał oświadczenie

"Zawsze będą kochanymi członkami rodziny"

Ponad 12 milionów widzów

We wtorek następca tronu książę Karol, który był z wizytą w jednym z centrów szczepień przeciw COVID-19, pytanie o wywiad zbył milczeniem. Jak podają media, wydawał się być w dobrym nastroju. "Daily Telegraph" na zdjęciu zrobionym we wtorek dopatrzył się natomiast łez w oczach księcia Williama, starszego brata Harry'ego.

Rzecznik brytyjskiego premiera oświadczył we wtorek, że Boris Johnson obejrzał wywiad, ale nie będzie go komentować, powtarzając to, co dzień wcześniej mówił sam szef rządu. Lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer oznajmił zaś, że zarzuty Meghan dotyczące rasizmu i braku wsparcia psychicznego muszą być potraktowane bardzo poważnie.