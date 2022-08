Rząd Wysp Salomona wprowadza moratorium na wpływanie okrętów marynarki wojennej

Rząd Wysp Salomona poinformował Stany Zjednoczone, że wprowadzi moratorium na wpływanie okrętów marynarki wojennej do swoich portów - poinformowała ambasada USA w australijskiej Canberrze.

Decyzja władz Wysp Salomona nastąpiła po incydencie z zeszłego wtorku, kiedy to do portu w stolicy wyspiarskiego kraju nie mógł wejść amerykański okręt straży przybrzeżnej USCGC Oliver Henry . Władze Wysp Salomona na Pacyfiku nie odpowiedziały na prośbę o tankowanie.

Rząd Wysp Salomona przekazał Reutersowi, że poprosił wszystkie kraje partnerskie o wstrzymanie planowanych wizyt marynarki wojennej lub patroli do czasu wprowadzenia zmienionego procesu wizyt w portach. W oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną do agencji biuro premiera Wysp Salomona oświadczyło, że chce stworzyć państwową zdolność do pilnowania wyłącznych stref ekonomicznych.