Nadal udostępniają swe porty rosyjskim statkom. Rosjanie mogą to wykorzystywać do aktów sabotażu

Wyspy Owcze nadal współpracują z Rosją w zakresie połowu ryb, udostępniając rosyjskim statkom dostęp do swych portów. Jednocześnie rząd położonego strategicznie archipelagu, po naciskach ze strony Danii, przygotowuje analizę skutków ewentualnego wypowiedzenia rosyjskiej umowy. Wyspiarze są jednak w tej sprawie podzieleni. Tymczasem skandynawskie media donosiły w kwietniu, że terytorium Wysp Owczych może zostać wykorzystane przez Rosjan do przygotowania aktów sabotażu.

Porozumienie z Rosją , pozwalające rybakom z Wysp Owczych łowić dorsze na rosyjskiej części Morza Barentsa a Rosjanom zawijać do portów na wyspach, zostało przedłużone do końca 2023 roku przez poprzedni rząd Wysp Owczych. Decyzję skrytykował wspierający Ukrainę rząd w Kopenhadze oraz Unia Europejska .

Według szefa dyplomacji Wysp Owczych Hogniego Hoydala, który jest również wicepremierem oraz odpowiada za handel i gospodarkę rybną, nienależące do Unii Europejskiej Wyspy Owcze szczególnie w ostatnich latach bardzo skorzystały na umowie z Rosją. Ryby i produkty rybne stanowią 95 procent całkowitego eksportu kraju. Rocznie Farerowie łowią 700 tysięcy ton ryb i owoców morza, a na jednego mieszkańca przypada rocznie 13 ton ryb, najwięcej na świecie.

Dochody z rybołówstwa pozwoliły na zgromadzenie kapitału "na gorsze czasy, gdy spadną ceny ryb", wzorowanym na norweskim emerytalnym Funduszu Naftowym. - Staliśmy się nowoczesnym państwem dobrobytu, zainwestowaliśmy w opiekę nad dziećmi, szkolnictwo. Zależało nam, aby młodzi nie wyjeżdżali na studia do innych krajów i to udało się. W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców wzrosła z 48 do 54 tysięcy i rośnie każdego roku - wymieniał Hoydal.