"Rujnują nam wizerunek turystyczny, a rząd w Madrycie czeka, aż dojdzie do jakiegoś nieszczęścia"

Władze Autonomicznej Wspólnoty Wysp Kanaryjskich obawiają się, że przedłużający się pobyt imigrantów w tamtejszych hotelach, co miało być rozwiązaniem tymczasowym, źle wpłynie na wizerunek Wysp. Burmistrz turystycznej gminy Mogan na wyspie Gran Canaria Onalia Bueno zażądała zwiększenia sił policyjnych w regionie ze względu na narastający problem przestępczości ze strony młodocianych imigrantów.

Lokalna policja w gminie Mogan w południowo-zachodniej części wyspy Gran Canaria skontrolowała tamtejsze hotele w ubiegłym tygodniu i stwierdziła, że w dziesięciu z nich nadal przebywają osoby bez dokumentów, chociaż przepisy zakazują obecnie wykorzystywania hoteli do celów innych niż turystyczne. Wobec hotelarzy wszczęto postępowanie, grożą im kary grzywny od 6 do 150 tysięcy euro.

W hotelach przebywa około 8 tysięcy imigrantów

"W najbliższym czasie, stopniowo, będą udostępniane inne ośrodki. W styczniu powinny działać wszystkie, o ile nie dojdzie do przeszkód spowodowanych przez czynniki wyższe, jak pogoda, co może opóźnić termin oddania ich do użytku" - zaznaczył.