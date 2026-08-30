Świat Wysłannik Watykanu udzielił wywiadu po wizycie w Moskwie

Andrzej Zaucha z "Faktów" TVN o możliwych powodach wizyty szefa CIA w Rosji Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: MAXIM SHIPENKOV/PAP

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Podczas zakończonej w piątek wizyty w Rosji abp Paul Richard Gallagher rozmawiał m.in. z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego. Gallagher odwiedził Moskwę po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wysłannik Watykanu Paul Richard Gallagher o "izolowaniu ludzi czy państw"

- Spotkania, które odbyliśmy w Moskwie z przedstawicielami różnych misji dyplomatycznych, służą umocnieniu inicjatywy Stolicy Apostolskiej na rzecz utrzymania otwartej drogi dialogu. Jesteśmy przekonani, że to właściwa droga i że izolowanie ludzi czy państw, mówiąc szczerze, nie pomaga - powiedział abp Gallagher w wywiadzie dla portalu Vatican News.

Paul Richard Gallagher Źródło zdjęcia: MAXIM SHIPENKOV/PAP

- Takie jest nasze stanowisko. Oczywiście każde państwo ma pełne prawo samodzielnie decydować o swojej strategii. Przyjeżdżając do Moskwy i robiąc to, czego inni w tej chwili nie robią, zachęcamy do zastanowienia się, czy dotychczasowe strategie przynoszą rezultaty prowadzące do rozwiązania tej tragedii - powiedział pochodzący z Wielkiej Brytanii hierarcha.

Zaznaczył, że Watykan "od lat ma otwarty kanał kontaktowy z ministrem Siergiejem Ławrowem i nie dotyczy on wyłącznie wojny w Ukrainie". - Rosja jest bardzo przywiązana do swojej prawosławnej tradycji chrześcijańskiej i łączy nas troska o chrześcijan, którzy w różnych częściach świata napotykają trudności - opisał.

- Są kraje, w których z technicznego punktu widzenia nie można mówić o prześladowaniach, ale brakuje bezpieczeństwa, występuje dyskryminacja, uprzedzenia i marginalizacja. Rosja również interesuje się tymi problemami. Jest to dziedzina, w której staramy się odnawiać wspólne zaangażowanie - dodał przedstawiciel Watykanu.

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Abp Gallagher o wojnie: wierzcie, że nadejdzie lepszy dzień

Przyznał, że dialog w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest trudny. - Im dłużej trwa wojna, tym trudniej będzie odbudować relacje: jest wiele ofiar, wiele otwartych ran. Wiemy jednak bardzo dobrze, że w historii wszystkie konflikty, wszystkie wojny kończą się negocjacjami i porozumieniem, po czym rozpoczyna się odbudowa relacji między dawnymi stronami konfliktu. W tym sensie dyplomacja daje nadzieję na możliwe rozwiązanie - przekonywał.

Szef dyplomacji Watykanu podkreślił także: - Pojechaliśmy do Moskwy, aby mówić o pokoju, dodawać odwagi ludziom niespokojnym z powodu wojny i powiedzieć: miejcie odwagę, wejdźcie na drogę pokoju, miejcie nadzieję i wierzcie, że nadejdzie lepszy dzień. Myślę, że to było zasadnicze przesłanie naszej misji.